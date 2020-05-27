Решение суда по противодействию героизации нацизма направлено на защиту исторической памяти украинского народа - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Решение Окружного административного суда г. Киева о признании символики дивизии СС "Галичина" нацистской - это не просто торжество здравого смысла, это победа исторической памяти над ура-патриотической ересью, которую режим Порошенко - Парубия и его приспешники возвели в ранг новой государственной политики.
Не удивлен, что вдохновитель и ярый защитник героизации нацизма, экс-директор Украинского института национальной памяти Вятрович так и не явился в суд.
Моральные уроды, чествовавшие нацистов и коллаборационистов как национальных героев и защитников независимости Украины, сегодня получили достойный ответ.
Эпоха ура-патриотического зазеркалья Вятровича, когда в Украине по инициативе Украинского института национальной памяти и при содействии власти прославляли нацистов, называли их именами улицы, на государственном уровне отмечали годовщины со дня их рождения, навязывая обществу лжеценности, должна уйти в небытие. А вместе с ней и правовой нигилизм, который ура-патриоты из команды Порошенко, а теперь уже и Зеленского поставили на службу единой цели: расколоть страну.
Но им это никогда не удастся. Потому что украинцев, несмотря на все попытки ура-патриотического отребья из когорты Порошенко - Парубия - Турчинова - Яценюка переписать историю, объединяла, объединяет и всегда будет объединять память о великом подвиге советских солдат, освободивших Украину и Европу от нацизма и фашизма.
Как показывают социологические опросы, для 78% украинцев 9 Мая, День Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне - это праздник, который имеет символизм, значимый для них лично.
Создание Общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти" - это ответ здравомыслящего большинства ура-патриотическому радикальному меньшинству, работающему на раскол общества и пропагандирующему идеологию ненависти и агрессии.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: мы продолжим борьбу за сохранение исторической памяти, за единение Украины. Наша цель - "сшить" страну на основе незыблемых ценностей, исторической правды. Именно так мы сможем ментально вернуть жителей Донбасса, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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