Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что до конца лета цены на газ в Европе продолжат падать, а осенью возобновится рост. Об ожиданиях на рынке газа в мире и Украине пишет "UA: Первый".

Он напомнил, что в мае цена на газ для населения упала на 21%, а с начала года - на 50%.

Мы ожидаем, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни. Работая в этой индустрии, такой низкой цены на хабе я еще не видел. И я ожидаю, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти.

На цену газа в Европе давят избыточные объемы сжиженного газа, который поступает из США в ЕС, и пандемия коронавируса, которая уменьшила потребление всех ресурсов во всем мире.

Также глава "Нафтогаза" рассказал о запуске рынка газа в Украине.

Подготовительная работа к открытию рынка газа для населения проведена еще в прошлом году. Мы ожидали открытия рынка в прошлом году, потом был перенос из-за политических процессов, последняя дата, которая мне известна - открытие рынка должно состояться 1 июля.

Коболев отметил, что очень важно, чтобы "Нафтогаз" вместе с регулятором и правительством договорились о полноценном запуске рынка газа для населения и украинские домохозяйства почувствовали выгоду от снижения цен на европейских хабах.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.