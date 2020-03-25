"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности [ Редактировать ]
НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщается на сайте НАК.
"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 069 - 4 614 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.
по теме
Коронавирус в Украине: последние новости
Украина, как и другие страны продолжает бороться с пандемией коронавируса Covid-19
Погода на 25 марта: что обещают синоптики
По ее словам, антициклон "Юрген" принесет сухую погоду и почти везде будет солнце
Доставка продуктов на дом: ТОП лучших онлайн-сервисов
Все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии
Эвакуация украинцев: в США из Киева отправятся два спецрейса
Авиакомпания МАУ объявила второй прямой рейс из аэропорта Борисполь в аэропорт Нью-Йорк
Оцепили дом: в Ирпене беременная заразилась коронавирусом
Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня