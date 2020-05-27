Желтая, крепкая и неубиваемая – именно такую маршрутку создали выходцы из Украины Юлия Хомич и Вахтанг Джукашвили, основавшие в Чехии компанию Pulsar Expo, будто специально разработанная для наших печально известных дорог.

Детищем компании стал первый в мире полноприводный автобус-внедорожник Torsus Praetorian, способный покорять самые труднодоступные места на планете.

По словам автопроизводителя, неукротимый Torsus Praetorian недавно был удостоен премии Red Dot Award 2020 в категории "Лучший дизайн".

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Но эта "маршрутка на стероидах" была задумана для перевозки до 35 пассажиров (включая оборудование) в самых сложных дорожных условиях, а то и вовсе при их полном отсутствии.

Torsus Praetorian построен на базе шасси грузовика TGM от MAN, что позволяет преторианцу иметь внушительный дорожный просвет в 400 мм. Автобус также оснащен передними и задними параболическими рессорами, гидроусилителем руля и топливным баком объемом 250 литров.

Автобус-внедорожник работает от дизельного двигателя производства MAN объемом 6,9 литра, вырабатывающий 240 лошадиных сил, и выдающего крутящий момент в 929 Нм.

Мощность передается на все четыре колеса благодаря полуавтоматической коробке передач MAN с блокирующими дифференциалами, что позволяет этому монстровому автобусу буквально подниматься по горам.

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Шины тоже не простые. Это высокопрофильные колеса производства Michelin, позволяющие автобусу преодолевать камни, гравий, снег и грязь, как преторианец.

Корпус Torsus Praetorian максимально прочный. Изготовлен из стекловолокна, а все внешние поверхности покрыты баллистическим покрытием Line-X, чтобы обеспечить максимальную защиту от потертостей, царапин и коррозии.

Внутри все для комфорта. Водитель получает пневматическое сиденье и камеру заднего вида. Между тем, все 35 пассажирских сидений оснащены 3-точечными ремнями безопасности и персональными дорожными фонарями.

Центральное кондиционирование является стандартным наряду с автоматической дверью (с автоматическими ступенями), тонированными окнами, усиленным полом и развлекательной DVD-системой.

Torsus Praetorian уже доступен для приобретения и стоит 150 тысяч долларов.

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