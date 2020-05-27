Децентралізація - версія уряду. Кабмін самостійно окреслив межі ОТГ в трьох областях. Хоча конфлікти у регіонах точаться і досі. Чи погодяться з думкою урядовців самі громади і як це пов'язано з майбутніми виборами - дивіться далі.

На кінець жовтня в Україні заплановані вибори до місцевих органів влади. Уряд хоче провести їх вже у новому децентралізованому форматі. Тож передбачається, що громадяни обиратимуть своїх представників у новостворених об'єднаних територіальних громадах. Утім, близько трьохсот ОТГ й досі не знайшли порозуміння: в яких межах об'єднуватися. Сьогодні за них це зробив Кабмін.

Ігор Шавров, юрист:

Так или иначе, мы должны понимать, что любое изменение административно-территориального устройства в период за несколько месяцев до выборов имеет под собой политическую конъюнктуру и политическую подоплеку. То есть Кабинет министров создает те ОТГ, которые им так или иначе благоприятны.

Це один із "проблемних" районів: Болградський, на Одещині. Рішенню Кабміну тут дивуються. Велике село Каракурт тепер приєднають до сусідньої маленької Василівки. Логіка не зрозуміла, економічні обґрунтування - теж. До того ж: більшість жителів району завжди виступали за збереження його цілісності.

Георгій Добрєв, депутат Каракуртської сільради:

Ну, не хотим мы с поднятыми руками куда-то идти. Мы просто хотим жить так, как мы хотели. Нас устраивает район, нас устраивает наше село, нас устраивают наши люди. Мнение, узнали наше мнение, если б мы ничего не говорили - мы уже сколько лет добиваемся этого. Узнали наше мнение, а делают все наоборот: вот это обидно.

В Одеській облраді нагадують: на початку реформи передбачалось, що ОТГ створюватимуться добровільно. Але зрештою вийшло навпаки. Тож і децентралізація фактично перетворилась на централызацыю: за принципом - розділяй та володарюй.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

По сути, Киев и слуги народа хотят укрепить вертикаль. Они назовут все красиво "децентрализация", а по факту введут институт перфектов, который подчиняется напрямую Киеву. Мы, наша политическая сила, будет всячески отстаивать позицию людей. А позиция людей заключается в том, чтобы действительно люди сами принимали решения: как формировать ОТГ и чтобы депутаты, которых люди изберут потом в эти объединенные территориальные громады - чтобы они принимали решения о том, как громаде жить и развиваться, а не какой-то там перфект.

Щоб провести вибори за новим форматом, треба внести зміни до Конституції. Уряд розраховує зробити це протягом літа. Одеські депутати кажуть: якщо документ затвердять безпосередньо перед виборчою кампанією - можлива плутанина, і як наслідок - фальсифікації.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы предполагаем на местных выборах некий хаос и конкретно из-за того, что закон не обкатан, что конкретно его никто не понимает, по нему нет никакой практики, конечно же, будет возникать много судебных споров. И тут будет очень большой люфт для возможности давления в ту или иную сторону, даже с помощью судебной власти. Я думаю, что правительство и монобольшинство будут эту ситуацию пытаться использовать, потому что сегодня, имея большинство в парламенте, они не имеют большинства на местах.

Уже завтра представники окремих громад, які невдоволені рішенням уряду, вийдуть на акції протесту. Спробують ще в такий спосіб висловити своє бачення районних меж.