Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон в честь Дня поминовения покрасила своих собак в цвета американского флага.

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.

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"Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?", – говорит 39-летняя Пэрис своим четвероногим любимцам на видео.

На кадрах видны собаки, покрашенные в голубой и розовый цвет.

Подписчики Хилтон такой креатив звезды не оценили. Пользователи отметили, что краска может быть опасна для животных.

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