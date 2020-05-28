Пэрис Хилтон покрасила собак в цвета американского флага [ Редактировать ]
Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон в честь Дня поминовения покрасила своих собак в цвета американского флага.
Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.
"Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?", – говорит 39-летняя Пэрис своим четвероногим любимцам на видео.
На кадрах видны собаки, покрашенные в голубой и розовый цвет.
Публикация от Hilton Pets (@hiltonpets)
Подписчики Хилтон такой креатив звезды не оценили. Пользователи отметили, что краска может быть опасна для животных.
Публикация от Hilton Pets (@hiltonpets)
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