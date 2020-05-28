В четверг, 28 мая, в зоне ведения боевых действий на востоке Украины умер командир 1-й отдельной танковой бригады подполковник Юрий Межаков. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ушел из жизни командир 1-й отдельной танковой бригады подполковник Юрий Межаков. Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела", - сказано в сообщении.

На официальной Facebook-странице 1-й отдельной танковой Северской бригады сообщается:

"С грустью сообщаем, что сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковника Юрия Межакова... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа"

1-я отдельная танковая Северская бригада (1-ша окрема танкова Сіверська бригада) - формирование танковых войск в составе Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Входит в состав оперативного командования "Север".

По состоянию на 01 марта 2020 г. бригада в ходе АТО потеряла погибшими 57 человек.

1-я танковая бригада - единственная в ВСУ, на вооружении которой находятся модернизированные украинские танки Т-64БМ "Булат". Боевые машины оснащены высокоточным оружием и современными управляемыми ракетами "Комбат", имеют мощные двигатели, системы динамической защиты и наведения.

Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.