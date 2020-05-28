Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
Сім обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби на Донбасі. Окупанти знову застосовують важке озброєння. На півночі зони ООС били зі 120-их мінометів. Вели вогонь у районі Луганського та Кримського. Втрат серед військових немає.
У штабі повідомили про збиття ворожого безпілотника, що кружляв над українськими позиціями неподалік Мар'їнки.
по теме
Бойовики обстріляли ділянку розведення сил на Донбасі
З 82 мінометів бойовики гатили по оборонцях Новолуганського. А з гранатометів різних систем били поблизу Новотроїцького
На Донбасі бойовики атакують українських захисників із артилерійських систем
Російські найманці атакували українських захисників із артилерійських систем 122 калібру, 120 та 82 мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї
Війна на Донбасі: бойовики знову б'ють з гранатометів
Зранку на сході країни збройні формування Російської Федерації обстріляли з гранатометів позиції наших захисників поблизу Кримського на Луганщині
Ворог на Донбасі продовжує бити по українських позиціях
Шість обстрілів. Ворог на Донбасі не припиняє бити по українських позиціях. Сьогодні знову застосували міномети заборонених калібрів, а також гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю
США планують надати Україні допомогу
Це друга половина пакету фіндопомоги, яку Конгрес виділив Києву на цей рік. До нього мають включити мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, а також два патрульних катери