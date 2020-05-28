Сім обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби на Донбасі. Окупанти знову застосовують важке озброєння. На півночі зони ООС били зі 120-их мінометів. Вели вогонь у районі Луганського та Кримського. Втрат серед військових немає.

У штабі повідомили про збиття ворожого безпілотника, що кружляв над українськими позиціями неподалік Мар'їнки.