Активную черную пиар-кампанию против всего Министерства здравоохранения Украины разворачивают сторонники Ульяны Супрун, преследую цель сместить Министра Степанова с должности.



Такое мнение на своей странице в фейсбук высказал Владислав Дзивидзинский. Эксперт считает, что "поклонники" Супрун повторно действуют по схеме увольнения Емца:



"Мы уже были в ситуации, когда по непонятным причинам был уволен предыдущий глава МОЗ. До конца причина его увольнения была не ясна, расследование проведено не было, и соответственно нигде не опубликовано. Тем не менее, тот факт, что в разгар мировой пандемии Украина осталась без главы системы здравоохранения, у всей страны вызвал удивление, мягко говоря. Если вы помните, ликовали только сторонники экс-министра Супрун, и сама Ульяна".



Дзивидзинский заявляет, что именно позиция самого Степанова, и его смена вектора реформирования системы здравоохранения не понравились "предыдущим реформаторам":



"По словам самого Степанова, "он неудобный министр". А неудобный он в первую очередь для Супрун и ее команды, ведь свернул медреформу с намеченного пути. Кроме того, теперь он постоянно критикует "победную" медицинскую реформу и обвиняет предыдущих “реформаторов” в профанации и уничтожении медицины, как таковой".



Эксперт уверен, что в ситуации по поводу увольнения или не увольнения Степанова решение должен принимать президент, осознавая прямые последствия своих действий, ведь аналогичные события уже происходили:



"В первый раз с Емцем это сработало, и довело ситуацию до критической точки - Зеленский его уволил. Сейчас мы наблюдаем ту же схему. И снова решение за президентом, ведь он должен понимать, что очередное увольнение главы МОЗ дает Супрун шанс снова вернуться на "насиженное" место".