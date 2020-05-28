"ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для бизнеса [ Редактировать ]
"ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с началом карантина в марте. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что отсрочка по платежам будет действовать до конца июля.
"Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.
Также до конца июля банк отменил начисления штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.
Напомним, кредитные каникулы введены "ПриватБанком" как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта.
Ранее сообщалось, что Украина и МВФ договорились о кредите stand-by.
Также мы писали о том, что в "ПриватБанке" отреагировали на банковский закон.
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