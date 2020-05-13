В "ПриватБанке" отреагировали на банковский закон [ Редактировать ]
Глава правления государственного "ПриватБанка" Петр Крумханзл прокомментировал принятие Верховной радой банковского закона. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
По словам Крумханзла, после принятия закона, банк "сможет и далее уверенно работать и стремительно развиваться, не обращая внимания на попытки прежних владельцев признать его национализации незаконной".
Он также напомнил, что на сохранение и спасение "ПриватБанка" государство потратило более 155 млрд грн.
Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 13 мая народные депутаты 270 голосами "за" приняли так называемый "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.
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