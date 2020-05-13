Глава правления государственного "ПриватБанка" Петр Крумханзл прокомментировал принятие Верховной радой банковского закона. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Читайте также Второй этап снятия карантина: Шмыгаль назвал сроки

По словам Крумханзла, после принятия закона, банк "сможет и далее уверенно работать и стремительно развиваться, не обращая внимания на попытки прежних владельцев признать его национализации незаконной".

Он также напомнил, что на сохранение и спасение "ПриватБанка" государство потратило более 155 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 13 мая народные депутаты 270 голосами "за" приняли так называемый "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

Также мы писали о том, что Рада освободила от уплаты единого социального взноса предпринимателей-пенсионеров и самозанятых.