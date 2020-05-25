Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что Украина может отказаться от необходимости получения новых кредитов от Международного валютного фонда уже в среднесрочной перспективе через три-четыре года. Об этом пишет "Униан".

В среднесрочной перспективе (три-четыре года) наша цель в кредитной политике - прекратить кредитование у Международного валютного фонда, выплатив ему все причитающиеся долги. Это вполне реально. Мы должны заменять дорогие кредиты на дешевые, короткие - на длинные. Уменьшать объем долга настолько, насколько это возможно, и увеличивать гривневую часть в структуре государственного долга.

Он напомнил, что в настоящее время между сторонами достигнута предварительная договоренность по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долларов, первый транш ожидается получить в течение двух-трех недель.

Я не готов сейчас говорить об остальных суммах от других организаций, но ведутся переговоры и со Всемирным банком, и с Еврокомиссией о предоставлении средств. И очень важно, что мы не считаем получение средств от международных партнеров какой-либо победой с нашей стороны. Мы прекрасно понимаем, что это, к сожалению, вынужденная мера, которая спровоцирована кризисом и которая необходима, чтобы выйти из него с наименьшими потерями.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.