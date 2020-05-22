Украина и Международный валютный фонд предварительного договорились о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении фонда, сообщает Reuters.

Целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

Ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.