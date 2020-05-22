Украина и МВФ договорились о кредите stand-by [ Редактировать ]
Украина и Международный валютный фонд предварительного договорились о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении фонда, сообщает Reuters.
Целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.
Ожидается, что эта договоренность "станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки".
Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.
"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.
Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.
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