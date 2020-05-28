В Житомирской области установили рекорд по выздоровевшим пациентом с COVID-19 за сутки.

Об этом пишет глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, в области за сутки 50 человек смогли вылечиться от инфекции, еще у 13 человек лабораторно подтвердили болезнь.

"По данным от областного лабцентра, имеем рекордное количество тех, кто выздоровел - 50 жителей Черняхова, Любара, Бердичева, Народичей, Коростеня и Житомира. Общее количество выздоровлений - 382!", - отметил Бунечко.

Известно, что в области по состоянию на 28 мая 291 человек находиться на самоизоляции и в медучреждениях.

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