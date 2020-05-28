В четверг, 28 мая, вице-президент НАН Украины, академик Анатолий Загородний, заявил, что пик заболеваемости коронавируса в стране пройден. Об этом сообщает УНН.

Первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался... Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, - пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая. Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно.

По его словам, согласно прогнозам, если бы карантин был введен всего на одну неделю позже, то заболеваемость была бы выше в 3-4 раза.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.