Начиная с 1 июня по Украине начнут курсировать 214 пригородных электропоездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации, движение откроют в 10 областях:

Харьковской;

Полтавской;

Луганской;

Донецкой;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Одесской;

Черкасской;

Житомирской;

Хмельницкой.

"Укрзализныця, как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов" , - отмечается в сообщении.

Фото: "Укрзализныця"

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