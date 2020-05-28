"Укрзализныця" откроет пригородное сообщение [ Редактировать ]
Начиная с 1 июня по Украине начнут курсировать 214 пригородных электропоездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По информации, движение откроют в 10 областях:
- Харьковской;
- Полтавской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Одесской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Хмельницкой.
"Укрзализныця, как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов" , - отмечается в сообщении.
Фото: "Укрзализныця"
Читайте еще, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 26 поездов. Среди них составы дальнего следования и Интерсити+.
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