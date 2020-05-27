"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+. Об этом сообщается на сайте оператора железных дорог Украины.

Так, продажа билетов открыта на поезда:

37/38 - Киев-Запорожье - ежедневно. Из Киева и Запорожья с 1 июня;

738/737 - Киев-Запорожье - ежедневно из Киева с 1 июня, из Запорожья - со 2 июня;

116/115 - Киев-Бердянск - через день. Из Киева - с 1 июня по нечетным, из Бердянска - со 2 июня по четным;

136/135 - Киев-Покровск - через день. Из Киева - с 1 июня по нечетным, из Покровска - со 2 июня по четным;

76/75 - Кривой Рог-Киев - ежедневно. Из Кривого Рога - с 1 июня, из Киева - со 2 июня;

102/101 - Киев-Херсон - через день. Из Киева - со 2 июня по четным, из Херсона - с 3 июня по нечетным;

766/765 - Киев-Херсон - ежедневно. Из Киева и Херсона с 1 июня;

12/11 - Киев-Новоалексеевка - через день. Из Киева - со 2 июня по четным, из Новоалексеевки - с 3 июня по нечетным;

79/80 - Днепр-Киев - через день. Из Днепра - со 2 июня по четным, из Киева - с 3 июня по нечетным;

779/780 - Сумы-Киев/Винница - ежедневно. Из Сум и Киева с 1 июня ежедневно, из Винницы - с 6 июня по 6,7 м дням недели;

732/731 - Киев-Запорожье - ежедневно. Из Киева и Запорожья с 1 июня;

734/733 - Киев-Покровск - ежедневно. Из Киева - с 1 июня, их Покровска - со 2 июня.

Таким образом, с 1 июня уже назначено курсирование 26 поездов. Согласно постановлению Кабмина №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити + и при посадке в вагон в ночных поездах.

Компания с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

"Укрзализныця" уже дважды заявляла об открытии онлайн-продажи билетов на поезда после карантина. Сначала речь шла о 5 скоростных поездов Интерсити +, потом о 9 ночных.