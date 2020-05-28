Гран-при "Формулы-1" в Нидерландах на автодроме "Зандворт" окончательно перенесено на 2021 года, сообщает пресс-служба серии.

Голландский Гран-При должен был пройти впервые за 35 лет - ради этого гоночную трассу "Зандфорт" серьезно реконструировали. Однако сначала майская гонка вместе со многими другими оказалась в статусе отложенной из-за вирусной пандемии, а сегодня ее организаторы заявили об окончательной отмене планов на 2020 год.

"Вместе с руководством "Формулы-1" мы пришли к выводу, что до конца этого года невозможно провести гонку со зрителями на трибунах. Поэтому решено окончательно перенести Гран-При на 2021-й год", - говорится в официальном заявлении организаторов.

Чемпионат мира в самой престижной гоночной серии мира должен был стартовать в середине марта, однако из-за пандемии коронавируса отменены и перенесены были уже десять гонок из 22-х. Последней "жертвой" коронавируса стал французский этап.