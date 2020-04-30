Чемпионат мира по автогонкам этого года, скорее всего, стартует уже в начале июля с Гран-при Австрии. С таким заявлением, размещенным на официальном сайте, выступил руководитель "Формулы-1" Чейз Кэри.

Первый этап сезона планируется провести в Австрии 5 июля, как и было предусмотрено календарем на 2020 год. Эта гонка, как и ряд последующих, пройдет без зрителей. На этап не даже допустят журналистов, а сами команды обязаны до минимума сократить персонал.

В заявлении также говорится, что в июле-августе "Формула-1" будет проводиться в Европе. На сентябрь-ноябрь намечены этапы в Евразии (дословное выражение Чейза Кэри - ред.). Очевидно, имеется в виду, Гран-при России, намеченный на 27 сентября и Азии (гонки в Сингапуре и Японии). Далее последуют этапы в Северной и Южной Америках. Первоначальные планы предусматривали проведение этапов в США, Канаде, Мексике и Бразилии. Завершится сезон в декабре двумя ближневосточными гонками — в Бахрейне и Абу-Даби.

Но, как пояснил Чейз Кэри, все это предварительные планы и они могут быть скорректированы. Известно лишь, что руководство серии хотело бы успеть провести 15-18 гонок.

Чемпионат мира в самой престижной гоночной серии мира должен был стартовать в середине марта, однако из-за пандемии коронавируса отменены и перенесены были уже десять гонок из 22-х. Последней "жертвой" коронавируса стал французский этап.