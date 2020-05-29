У Японії готуються до відкриття розважальних парків після карантину. Серед вимог до відвідувачів - не кричати під час перебування на атракціонах. Чому це важливо - в керівництві розважальних центрів не пояснюють. А тим, хто працює на атракціонах жахів, радять тримати дистанцію у метр з відвідувачами. Обов'язковим також є носіння масок, дезінфекція рук та вимірювання температури на вході.

В Японії інфікувалися понад 16 з половиною тисяч, більш як 14 тисяч одужали.