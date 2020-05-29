Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, обвинили в изнасиловании еще четыре женщины. Совместный иск с требованием компенсации был подан в суд Нью-Йорка, имена жертв не разглашаются. Об этом сообщает Variety.

Новые случаи сексуального насилия датируются 1984, 1994, 2008 и 2013 годами. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было всего 17 лет. По словам жертв, Вайнштейн запугивал их, заставляя молчать. Продюсер угрожал разрушить их карьеры в кино, и нанести физический вред им или их семьям.

17-летняя жертва преступления сообщила следователям, что Вайнштейн пригласил ее к себе в номер отеля, чтобы обсудить возможные перспективы в киноиндустрии.

"Он заставил истицу отдать ему ее водительские права и сказал ей, что если она когда-нибудь скажет кому-нибудь о том, что только что произошло, то он не только удостоверится в том, чтобы она не получила роль ни в одном фильме, а еще и прикажет своим помощникам найти ее и нанести физические увечья ей и ее семье", - говорится в материалах дела.

Напомним, что 67-летний Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к 23 годам за решеткой по делу о преступлениях сексуального характера. Присяжные признали его виновным в изнасилованиях и преступных действиях сексуального характера. Вместе с тем его оправдали по обвинению в хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault), за которое ему грозило пожизненное заключение. Всего Вайнштейна обвинили в домогательствах и изнасиловании около 80 женщин.

Напомним, что в тюрьме Вайнштейн заразился коронавирусом, но смог победить заболевание.