Россию накажут санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг [ Редактировать ]
Германия вводит санкции против России в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает "Коммерсантъ".
Речь идет о хакерской атаки 2015 года, в результате которой была взломана электронная почта ряда немецких депутатов, а также канцлера Ангелы Меркель. В атаке подозревают россиянина Дмитрия Бадина, якобы сотрудничавшего с российской военной разведкой. Москва отрицает свою причастность к киберпреступлению.
"Мы упомянули в пресс-релизе вчера, что мы активизируем процесс создания санкционного списка по режиму киберсанкций. Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019 года. Он до этого не применялся. Мы намерены внести туда лица. Этот санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", - заявила на брифинге представитель немецкого МИД.
28 мая госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер вызвал для беседы посла России в Германии Сергея Нечаева. В ходе беседы господин Бергер "выступил с резким осуждением" хакерской атаки "на немецкий Бундестаг".
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала сохранение санкций против России за агрессию против Украины.
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