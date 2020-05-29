Германия вводит санкции против России в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает "Коммерсантъ".

Речь идет о хакерской атаки 2015 года, в результате которой была взломана электронная почта ряда немецких депутатов, а также канцлера Ангелы Меркель. В атаке подозревают россиянина Дмитрия Бадина, якобы сотрудничавшего с российской военной разведкой. Москва отрицает свою причастность к киберпреступлению.

"Мы упомянули в пресс-релизе вчера, что мы активизируем процесс создания санкционного списка по режиму киберсанкций. Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019 года. Он до этого не применялся. Мы намерены внести туда лица. Этот санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем", - заявила на брифинге представитель немецкого МИД.

28 мая госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер вызвал для беседы посла России в Германии Сергея Нечаева. В ходе беседы господин Бергер "выступил с резким осуждением" хакерской атаки "на немецкий Бундестаг".

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала сохранение санкций против России за агрессию против Украины.