Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії за агресію проти України. За словами Меркель, обмеження мають діяти допоки не буде прогресу у виконанні Мінських домовленостей.
Канцлерка звернула увагу на порушення Москвою норм міжнародного права. Цитую "Росія створила низку невирішених конфліктів - анексувала український Крим, підтримує маріонеткові режими на частинах східної України і втручається у західні демократії гібридними інструментами" - кінець цитати.
Водночас Меркель вважає, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нових імпульсів. З першого липня до кінця цього року Німеччина головуватиме в ЄС.
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