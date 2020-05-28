Водночас Меркель вважає, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нових імпульсів

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії за агресію проти України. За словами Меркель, обмеження мають діяти допоки не буде прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Канцлерка звернула увагу на порушення Москвою норм міжнародного права. Цитую "Росія створила низку невирішених конфліктів - анексувала український Крим, підтримує маріонеткові режими на частинах східної України і втручається у західні демократії гібридними інструментами" - кінець цитати.

Водночас Меркель вважає, що діалогу між Євросоюзом і Москвою необхідно надати нових імпульсів. З першого липня до кінця цього року Німеччина головуватиме в ЄС.