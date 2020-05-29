В Днепре 28 мая обокрали Свято-Троицкий собор. Молодая женщина пришла на службу, а после ее окончания собрала с икон все ювелирные изделия (перстни, цепочки, браслеты и т.д.), которые в качестве пожертвования принесли люди, сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Добыча воровки составила почти 3 кг золотых и серебряных украшений. Женщина спряталась в подвальном помещении и стала ждать удобного момента, чтобы выйти из церкви незамеченной. Однако пропажу ювелирных изделий обнаружили работники храма и вызвали полицию.

Возможно, злоумышленнице удалось бы выбраться из храма со своей добычей, однако полиция прибыла со служебной собакой - бельгийской овчаркой по кличке Бес.

Пес быстро обнаружил воровку. Ее доставили в райотдел, а драгоценные изделия полицейские отдали священнику. Выяснилось, что 27-летняя женщина родом из Черкасской области. В отношении нее открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, что в начале мая в Украине была задержана банда, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила десятки краж старинных икон из церквей по всей стране.