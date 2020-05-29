Незважаючи на те, що Назар Холодницький вже п'ятий рік очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), результати його роботи і досі важко оцінити. Таку думку в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" висловив експерт з правових питань Богдан Бондаренко.

"Однозначно дати відповідь на це питання не можливо. Відповдно система так побудована, щоб досягти якогось позитивного результату, - наприклад, щоб у країні зменшилась корупція, - всі мають взаємодіяти однозначно добре - і органи досудового розслідування, і НАБУ, і САП, і суди. Однозначно виділяти Холодницького мені особисто важко, і в принципі говорити про діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я не можу сказати, що вони працюють набагато гірше чи краще за когось іншого", - сказав правник.

Водночас публічна перепалка генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького створює абсолютно негативне враження.

"Тут не можна стати на конкретно одну з зі сторін. Конфлікт між слідчим і прокурором він сам собою закладений в системі самого правосуддя, але конфлікт між прокурорами це не те, щоб наше ноу-хау, але нікому від цього добре не буде, ані Холодницькому, ані Венедиктовій, ані взагалі наші системі правовій", - заявив Богдан Бондаренко.

Коментуючи чутки, що влада нібито готується змінити законодавство про антикорупційні органи, забезпечивши можливість генерального прокурора контролювати те, що відбувається в антикорупційній прокуратурі та, відповідно, НАБУ, експерт не зміг дати однозначної відповіді добре це чи погано.