У "війні" Офісу генпрокурора і Антикорупційної прокуратури поки що немає переможця - експерт [ Редактировать ]
Незважаючи на те, що Назар Холодницький вже п'ятий рік очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), результати його роботи і досі важко оцінити. Таку думку в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" висловив експерт з правових питань Богдан Бондаренко.
"Однозначно дати відповідь на це питання не можливо. Відповдно система так побудована, щоб досягти якогось позитивного результату, - наприклад, щоб у країні зменшилась корупція, - всі мають взаємодіяти однозначно добре - і органи досудового розслідування, і НАБУ, і САП, і суди. Однозначно виділяти Холодницького мені особисто важко, і в принципі говорити про діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я не можу сказати, що вони працюють набагато гірше чи краще за когось іншого", - сказав правник.
Водночас публічна перепалка генерального прокурора Ірини Венедиктової та голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького створює абсолютно негативне враження.
"Тут не можна стати на конкретно одну з зі сторін. Конфлікт між слідчим і прокурором він сам собою закладений в системі самого правосуддя, але конфлікт між прокурорами це не те, щоб наше ноу-хау, але нікому від цього добре не буде, ані Холодницькому, ані Венедиктовій, ані взагалі наші системі правовій", - заявив Богдан Бондаренко.
Коментуючи чутки, що влада нібито готується змінити законодавство про антикорупційні органи, забезпечивши можливість генерального прокурора контролювати те, що відбувається в антикорупційній прокуратурі та, відповідно, НАБУ, експерт не зміг дати однозначної відповіді добре це чи погано.
"Вона (реформа - ред.) може вплинути як позитивно, так і негативно. Суть в тому, що це взагалі конфлікт моделей. Моделі, яка передбачає загальний нагляд для прокуратури і виділення спеціалізованих різних - антикорупційних, або будь-яких інших інституцій. І зараз ми вже не перший раз починаємо дискутувати проте, що, можливо, нам було б варто повернутися до попередньої моделі, а не варто виділяти окремо антикорупційні органи. Я скажу так - будь-яка модель може працювати. В Україні є біда - ми є демократія нестабільна в перехідному періоді. Якби було прийнято рішення створювати такі інституції в країнах стабільної демократії, вони б забезпечували баланс і балансували б одна одну. В Україні через транспіраційний нестабільний характер ми бачимо лише конфлікти", - сказав Богдан Бондаренко.
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