Заявления Венедиктовой о неэффективности работы САП свидетельствуют о том, что решение о ликвидации неэффективных НАБУ и САП политически принято, а их функции могут передать не скомпрометированным правоохранительным органам.

Так считает политический эксперт Алексей Голобуцкий. По его мнению, оба видеообращения о неэффективности САП, обнародованные в последние дни, свидетельствуют о том, что в Офисе Президента рассматривают решение о ликвидации этих органов, которые показали свою неэффективность в борьбе с коррупцией, и о передаче их функций другим правоохранительным органам. Об этом пишет "Обозреватель".

"Венедиктова констатировала неудовлетворительную работу правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, что очевидно вредит рейтингам СН - все же помнят о весне и "сажать будем". Венедиктова сказала "а" и "наехала" на САП, руководитель которой - ее подчиненный, которого она может критиковать. Но дела в суде САП, в соответствии с действующим законодательством, только процессуально сопровождает. А сами дела, которые потом просто разваливаются, ведут как раз НАБУ - независимый от Венедиктовой орган, - пишет Голобуцкий. - Поэтому сказав публично "а" касательно Холодницкого, Венедиктова на самом деле ткнула и директора НАБУ Артема Сытника в большое "б" - в его провальную работу".

Эксперт напомнил о скандалах последних лет вокруг Артема Сытника: внесение его в реестр коррупционеров НАЗК, и незаконное прослушивание более сотни человек, провоцирование даже не подозреваемых через "споить и подложить девчат", несанкционированную прослушку коллег из других органов, слежение за родственниками политиков, землю в Крыму, проданную за рубли, за которую уплачена пошлина оккупационной власти, дело "Укроборонпрома", которое сливали его подчиненные. "Если бы были только скандалы, но и были результаты - еще Бог с ним. Где доведенные до приговора громкие дела? Где поступления в бюджет от деятельности НАБУ при миллиардных ежегодных расходах на их содержание (штраф, уплаченный директором НАБУ Артемом Сытником за совершение коррупционного правонарушения, обеспечил в I квартале 2020 23,8% поступлений в государственный бюджет от борьбы с коррупцией)", - отмечает эксперт.

Он отметил, что идея ликвидации НАБУ и САП в Офисе Президента обсуждается не первый день. За ликвидацию что САП, что НАБУ, и передачу их функций другим, не скомпрометированным правоохранительным органам, выступает, в частности, Саакашвили.