На этих выходных в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий, которое затронет восточные и северные регионы. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

"По данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях - значительные дожди", - говорится в сообщении. В субботу, 30 мая, на севере и западе Киевской области также ожидаются сильные осадки.

ГСЧС также предупреждает, что 30 мая-1 июня, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м, без негативных последствий.

В течение 31 мая-1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м, местами начальное затопление заводей и сельскохозяйственных угодий.

В последние выходные мая погода в Украине будет прохладной и влажной, однако уже 31-го числа антициклон уйдет и погода начнет прогреваться.

В июне 2020 года температура воздуха составит в среднем 18-22 градусов тепла. Синоптики предупреждают, что в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни