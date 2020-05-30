В Киеве 30 мая сильный дождь привел к затоплению многих улиц. Сильное наводнение очевидцы засняли возле станции метро "Черниговская". "Доброе утро! Плывем под мостом, м. Черниговская", - говорится в описании видео, которое выложили на паблике dtp.kiev.ua.

Также значительное наводнение произошло на улице Кайсарова.

Как сообщалось ранее, спасатели предупреждают что 30 и 31 мая в Украине ожидаются сильные ливни, котрые могут привести к подтоплениям и повышению уровня воды в реках.