Ливень в Киеве: дороги затоплены, а автомобили "плывут" (видео) [ Редактировать ]
В Киеве 30 мая сильный дождь привел к затоплению многих улиц. Сильное наводнение очевидцы засняли возле станции метро "Черниговская". "Доброе утро! Плывем под мостом, м. Черниговская", - говорится в описании видео, которое выложили на паблике dtp.kiev.ua.
Доброе утро 🌨☔️💦 Плывем под мостом м.Черниговская 🙄
Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)
Также значительное наводнение произошло на улице Кайсарова.
Как сообщалось ранее, спасатели предупреждают что 30 и 31 мая в Украине ожидаются сильные ливни, котрые могут привести к подтоплениям и повышению уровня воды в реках.
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