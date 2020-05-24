В Украине, 24 мая ,зафиксирована новая вспышка коронавируса. На этот раз под ударом оказались Харьковские медики. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, которая является опорной для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, заболевание подтверждено у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.

Как отметили в госадминистрации, среди заболевших: 3 анестезиолога – заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление. Сейчас в больнице работают 5 анестезиологов. Все они работают в усиленном режиме.

Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются

По данным ОГА, в областной инфекционной больнице находятся на лечении 175 пациентов.

Напомним, вирусологи сделали неутешительный прогноз касаемо пика коронавируса в Киеве.

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