В Киеве третий день растет заболеваемость COVID-19 [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный. Выздоровели за сутки 40 человек. Об этом сообщил на своей станице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 2 904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 637 человек выздоровели. За последние сутки инфекция была диагностирована у:
- 34 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 15-летней девочки;
- 19 мужчин в возрасте от 21 до 81 года;
- 3-летнего мальчика.
29 мая в Киеве закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку коронавируса. Один житель общежития умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные находятся на самоизоляции, их обследуют медики.
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине зафиксировано 393 новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 9:00 30 мая в Украине COVID-19 лабораторно подтвержден у 23 204 украинцев. Из них 696 умерли, 9 311- выздоровели.
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