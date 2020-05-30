За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный. Выздоровели за сутки 40 человек. Об этом сообщил на своей станице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 2 904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 637 человек выздоровели. За последние сутки инфекция была диагностирована у:

34 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;

15-летней девочки;

19 мужчин в возрасте от 21 до 81 года;

3-летнего мальчика.

29 мая в Киеве закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку коронавируса. Один житель общежития умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Украине зафиксировано 393 новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 9:00 30 мая в Украине COVID-19 лабораторно подтвержден у 23 204 украинцев. Из них 696 умерли, 9 311- выздоровели.