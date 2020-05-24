Вирусологи Уханя сделали шокирующее признание о COVID-19 [ Редактировать ]
Вирусологи Уханя шокировали мир признанием о коронавирусе, сообщив что есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление директора института Ван Яньис.
Ван Яньи опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь просочилась из учреждения, и сказал, что, хотя у них было три штамма вирусов, их наибольшее сходство с Covid-19 достигло только 79,8%.
фото: nash.live
По словам специалиста, центр "изолировал и получил несколько коронавирусов от летучих мышей". Однако, хотя у них уже было три штамма, наибольшее их сходство с новым типом вируса достигло только 79,8%
Это произошло после того, как начали появляться заявления о том, что Китай, где впервые появился вирус, возможно, намеренно создал вирус как биологическое оружие для уничтожения Запада.
Ученые полагают, что Covid-19, о котором впервые сообщили в Ухани и который убил около 340 000 человек по всему миру, произошел от летучих мышей и мог быть передан людям через другого млекопитающего.
фото: cas.cn
Известно, что одна из исследовательских групп в институте вирусологии Уханя, возглавляемая профессором Ши Чжэнли, занимается исследованием коронавирусов летучих мышей с 2004 года и сосредоточилась на "отслеживании источника SARS", штамма, стоящего за вирусной вспышкой почти два десятилетия назад.
Весь геном SARS-CoV-2 только на 80 процентов похож на геном SARS. Это очевидная разница
По словам Ван Яньи, лаборатория сообщила, что получила образцы неизвестного вируса 30 декабря, 2 января определила последовательность вирусного генома и уже 11 января предоставила ВОЗ информацию о возбудителе.
Директор института подчеркнула, что до того, как они получили образцы в декабре, их команда никогда не "сталкивалась, не исследовала и не хранила этот вирус".
Мы даже не знали о существовании COVID-19, так как же он мог вытекать из нашей лаборатории, когда у нас его не было?
Напомним, американцы отказались от вакцинации.
Читайте также, на 24 мая в Украине зафиксировано 20 986 случаев COVID-19.
Ранее мы сообщали, что Трамп планирует создать аналог ВОЗ.
по теме
В Ухані виявили нового інфікованого COVID-19
Китай уже більше місяця живе у пост-карантинному режимі, в усіх провінціях влада оголосила низький рівень небезпеки
Американцы отказались от вакцинации: названа причина
50% американцев не намерены вакцинироваться от коронавируса
В Ухані заборонили їсти диких тварин
На них не можна полювати, розводити їх і продавати. Ця заборона діятиме п'ять років. Загалом, кулінарні традиції китайських провінцій доволі екзотичні для європейців
Почему власти молчали: эпидемиолог из Уханя шокировал признанием
Власти Китая скрывали настоящую картину с коронавирусом
Из-за трех человек на карантин отправили почти 8 тысяч: в город-мегаполис вернулся коронавирус
В Китайском мегаполисе новая вспышка коронавируса