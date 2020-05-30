Вакцина против коронавируса: ученые сделали феноменальный прогноз [ Редактировать ]
Китайские учены утверждают, что им удалось изобрести супер-вакцину от коронавируса в эффективности которой они не сомневаются на целых 99%. Они также заявили, что вакцина будет готова уже до конца 2020г. Такой вывод сделала комиссия по вопросам надзора и управления активов (SASAC), которая принадлежит властям Китая. Об этом сообщает British Herald.
Не мало важным остается тот факт, что в Китае начали второй этап испытания вакцин сразу двух препаратов.
Напомним, всего в Китае на людях испытывают уже пять вакцин от коронавируса. Если хотя бы одна из них будет утверждена, Китай сможет ежегодно производить 100-120 миллионов вакцин.
В ходе испытаний около 2 000 добровольцев уже получили вакцины, разработанные Институтом биологических препаратов Уханя и Пекинским институтом биологических препаратов.
В новом же эксперименте принимают участие более тысячи добровольцев. Но этого недостаточно, в связи с этим компания хочет договориться с другими странами об испытании в них, утверждает старший директор с инвесторами Хелен Ян.
Мы ведем переговоры с несколькими европейскими странами. Впрочем, для начала третьей фазы испытаний будет нужно немало времени. Самой большой проблемой, с которой сталкивается компания сейчас, - это низкое количество случаев COVID-19 в Китае, что затрудняет тестирование вакцины в эпидемической ситуации. В связи с этим компания хочет договориться с другими странами об испытании в них.
Важным является то, что компания Sinovac Biotech Ltd планирует массово распространять вакцину .если хоть одна из представленных будет эффективной.
Мы прежде всего ориентированы на группы с высоким уровнем риска. Например, медицинские работники или люди преклонного возраста, которые могут иметь более высокий уровень летальности. Я думаю, что это будет отправной точкой
Напомним, ранее 50% американцев заявили о неготовности вакцинироваться от коронавируса, так как видят в это смертельную угрозу.
Читайте также, в Австралии провели первые испытания вакцины от коронавируса на людях.
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