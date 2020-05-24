Американцы отказались от вакцинации: названа причина [ Редактировать ]
Четверть американцев не хотят вакцинироваться от COVID-19, они не намерены вакцинироваться от коронавируса в случае появления вакцины. Об этом пишет УНИАН ссылаясь на результаты соцопроса New Yahoo News/YouGov, проведенного на протяжении 20-21 мая.
Согласно исследованию, 44% Республиканцев верят в конспирологическую теорию о том, что миллиардер Билл Гейтс планирует использовать возможность массовой вакцинации от COVID-19 для имплантации миллионам людей микрочипов и отслеживания их перемещений.
Лишь 26% Республиканцев способны распознать в этой теории фейк. В то же время, в "теорию чипирования" верят 19% Демократов.
Отмечается, что опрос демонстрирует гигантскую пропасть в восприятии коронавируса между левыми и правыми. При этом в обществе растет опасная тенденция по игнорированию базовых фактов об эпидемии и распространению дезинформации. Утверждается, что к дезинформации более восприимчивы сторонники правых взглядов (к примеру, аудитория канала Fox News и избиратели Дональда Трампа), хотя многие либералы также верят в некоторые фейковые теории.
Напомним, на 24 мая в Украине зафиксировано 20 986 случаев COVID-19.
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