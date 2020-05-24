Четверть американцев не хотят вакцинироваться от COVID-19, они не намерены вакцинироваться от коронавируса в случае появления вакцины. Об этом пишет УНИАН ссылаясь на результаты соцопроса New Yahoo News/YouGov, проведенного на протяжении 20-21 мая.

Согласно исследованию, 44% Республиканцев верят в конспирологическую теорию о том, что миллиардер Билл Гейтс планирует использовать возможность массовой вакцинации от COVID-19 для имплантации миллионам людей микрочипов и отслеживания их перемещений.

Лишь 26% Республиканцев способны распознать в этой теории фейк. В то же время, в "теорию чипирования" верят 19% Демократов.

Отмечается, что опрос демонстрирует гигантскую пропасть в восприятии коронавируса между левыми и правыми. При этом в обществе растет опасная тенденция по игнорированию базовых фактов об эпидемии и распространению дезинформации. Утверждается, что к дезинформации более восприимчивы сторонники правых взглядов (к примеру, аудитория канала Fox News и избиратели Дональда Трампа), хотя многие либералы также верят в некоторые фейковые теории.

Напомним, на 24 мая в Украине зафиксировано 20 986 случаев COVID-19.

Читайте также, в Харькове 20 медиков заболели коронавирусом. Также, вирусологи сделали неутешительный прогноз касаемо пика коронавируса в Киеве.