Нині у США, Китаї та Європі тривають випробування близько десятка експериментальних вакцин

В Австралії взялися випробовувати на людях нову американську вакцину проти коронавірусу. На першому етапі в експерименті беруть участь близько півтори сотні добровольців з Мельбурна та Брисбена.

Результати першої стадії будуть відомі у липні. У разі затвердження препарату компанія-виробник цього року може виготовити 100 мільйонів доз вакцини, та іще півтора мільярда - наступного року.

Нині у США, Китаї та Європі тривають випробування близько десятка експериментальних вакцин. За словами науковців, найголовніше - отримати препарат, який не тільки буде ефективним проти COVID-19, а й не викликатиме небезпечних ускладнень.