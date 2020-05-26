Австралійці випробовують нову вакцину проти коронавірусу [ Редактировать ]
В Австралії взялися випробовувати на людях нову американську вакцину проти коронавірусу. На першому етапі в експерименті беруть участь близько півтори сотні добровольців з Мельбурна та Брисбена.
Результати першої стадії будуть відомі у липні. У разі затвердження препарату компанія-виробник цього року може виготовити 100 мільйонів доз вакцини, та іще півтора мільярда - наступного року.
Нині у США, Китаї та Європі тривають випробування близько десятка експериментальних вакцин. За словами науковців, найголовніше - отримати препарат, який не тільки буде ефективним проти COVID-19, а й не викликатиме небезпечних ускладнень.
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