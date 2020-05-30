Захистити дітей Донбасу на законодавчому рівні: в "Опозиційній платформі - За життя" розробили соціальний законопроект - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Захистити дітей Донбасу на законодавчому рівні. В "Опозиційній платформі - За життя" працюють над документом, який захищатиме населення прифронтових територій та "сірих зон". Мова йде про надання сім'ям офіційного статусу мирних жителів.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Здесь, в Донецкой области, а позавчера в Луганской - мы провели большие совещания со всем местным управлением, с военно-цивильными администрациями, с райадминистрациями по подготовке законопроекта по защите детей, пострадавших от боевых действий. У нас 6 лет идет война на Востоке и более 33 тысяч детей продолжают жить в зоне боевых действий.
по теме
Підтримка медиків та боротьба з корупцією на пароплавстві: депутати "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили головні завдання Одеської облради
Депутати Одеської облради підозрюють: можновладці навмисно доводять до банкрутства "Українське Дунайське Пароплавство" - аби потім за безцінь передати його у приватні руки
Ціна кредиту: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає розсекретити домовленості з МВФ
В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають від Кабміну публічно представити параметри Меморандуму з МВФ і розкрити всі взяті владою зобов'язання
Манипуляции власти с избирательным законодательством могут привести к хаосу в стране - Юрий Бойко
Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
ОПЗЖ - единственная партия, которая выступает против переписывания истории Победы - Юрий Бойко
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Атака" в г. Изюм в Харьковской области
Решение суда по противодействию героизации нацизма направлено на защиту исторической памяти украинского народа - Виктор Медведчук
Решение Окружного административного суда г. Киева о признании символики дивизии СС "Галичина" нацистской - это не просто торжество здравого смысла, это победа исторической памяти над ура-патриотической ересью