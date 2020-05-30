Захистити дітей Донбасу на законодавчому рівні. В "Опозиційній платформі - За життя" працюють над документом, який захищатиме населення прифронтових територій та "сірих зон". Мова йде про надання сім'ям офіційного статусу мирних жителів.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Здесь, в Донецкой области, а позавчера в Луганской - мы провели большие совещания со всем местным управлением, с военно-цивильными администрациями, с райадминистрациями по подготовке законопроекта по защите детей, пострадавших от боевых действий. У нас 6 лет идет война на Востоке и более 33 тысяч детей продолжают жить в зоне боевых действий.