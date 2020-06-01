Пункти пропуску Донбасу перейшли у літній режим роботи [ Редактировать ]
КПВВ на Донбасі перейшли на літній режим роботи - з шостої ранку до восьмої вечора. Це стосується усіх шести пунктів в'їзду-виїзду: в Золотому, Майорському, Мар'їнці, Новотроїцькому, Гнутовому і Станиці Луганській.
Однак прохід через КППВ заборонений через карантин. Але у виняткових випадках, за важливих життєвих обставин і відповідних документів, громадянам можуть дозволити перетнути лінії розмежування - повідомили в штабі ООС.
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