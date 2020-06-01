Однак прохід через КППВ заборонений через карантин

КПВВ на Донбасі перейшли на літній режим роботи - з шостої ранку до восьмої вечора. Це стосується усіх шести пунктів в'їзду-виїзду: в Золотому, Майорському, Мар'їнці, Новотроїцькому, Гнутовому і Станиці Луганській.

Однак прохід через КППВ заборонений через карантин. Але у виняткових випадках, за важливих життєвих обставин і відповідних документів, громадянам можуть дозволити перетнути лінії розмежування - повідомили в штабі ООС.