Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Иранской Республики Манучехра Моради для "непростого разговора" через новые попытки Ирана нанести ущерб расследованию катастрофы авиалайнера PS-752, сбитого иранской ракетой вблизи аэропорта Тегерана. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник.

Украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания недоразумений между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки. Одним из инструментов таких действий в МИД считают заявления Тегерана об отказе в предоставлении "черных ящиков" авиалайнера.

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"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков", - пояснил источник.

В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, стремящихся к честному расследованию катастрофы.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до сообщения иранских СМИ о новом отказе Тегерана отдавать ящики, этот вопрос также будет темой обсуждения.

"В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации - вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном - связана именно с вызовом посла Ирана в МИД", - пояснил собеседник "Европейской правды".

Напомним, что утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.