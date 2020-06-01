В понедельник, 1 июня,в первый день лета в Карпатах, на горе Поп Иван, выпал снег. Об этом сообщил горный спасатель Василий Фицак в Facebook.

Температура воздуха опустилось до показателя в ноль градусов.

"Поп Иван, Черногора, в первый день календарного лета, думал, будет хотя бы градус тепла. Но температура 0 градусов и падает снег", - говорится в сообщении.

Снег на горе Поп Ива / Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Снег на горе Поп Ива / Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

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