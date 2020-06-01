В социальной сети Facebook появилось фото мужчины, угрожающего подорвать мост Метро в Киеве. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и переговорщики.

Данное фото разместил советник министра внутренних дел Евгений Терехов на своей странице.

"На линию 102 позвонил мужчина и сказал, что находится со взрывным устройством на "Мост - метро", полиция перекрыла мост. На месте работает полиция и переговорщики", - такой подписью советник главы МВД сопроводил фото неизвестного.

Ранее мы писали, что в Киеве перестало работать метро.