В Украине второй день подряд фиксируют спад COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Громадське
По состоянию на вторник, 2 июня, в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 328 человек.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения COVID-19.
Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 9 человек и 388 выздоровекли от COVID-19.
Ранее мы писали, что в Черкасской области зарегистрировано более 400 случаев коронавируса.
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