По состоянию на вторник, 2 июня, в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 328 человек.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения COVID-19.

Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 9 человек и 388 выздоровекли от COVID-19.

Ранее мы писали, что в Черкасской области зарегистрировано более 400 случаев коронавируса.