По состоянию на 1 июня, в Черкасской области зарегистрировано 406 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщаем, что в области зарегистрировано 406 случаев коронавирусной инфекции, 16 больных умерло и 308 больных выздоровели.

Заболевания зарегистрированы на 20 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском, Христиновском, Звенигородском и Тальновском районах", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в МОЗ сделали заявление о вакцине от коронавируса.