Також не підтримали повернення Росії і в уряді Великої Британії

Проти повернення Росії до "Великої сімки" виступив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він нагадав РФ виключили з G7 після її вторгнення та анексії українського Криму.

Також не підтримали повернення Росії і в уряді Великої Британії. За словами прессекретаря Бориса Джонсона, британський прем'єр накладе вето на будь-яку спробу Дональда Трампа повернути Росію до "Великої сімки".

Раніше глава Білого дому заявив, що саміт, який має відбутися в США, відкладено щонайменше до вересня.