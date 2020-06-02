Джастін Трюдо виступив проти повернення Росії до G7 [ Редактировать ]
Проти повернення Росії до "Великої сімки" виступив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Він нагадав РФ виключили з G7 після її вторгнення та анексії українського Криму.
Також не підтримали повернення Росії і в уряді Великої Британії. За словами прессекретаря Бориса Джонсона, британський прем'єр накладе вето на будь-яку спробу Дональда Трампа повернути Росію до "Великої сімки".
Раніше глава Білого дому заявив, що саміт, який має відбутися в США, відкладено щонайменше до вересня.
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