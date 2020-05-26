Новостное агентство "Синьхуа" решило изменить концепцию новостных выпуском, введя в штат искусственный интеллект, который "работает" ведущим.

Об этом сообщает The Next Web.

По информации, виртуальную ведущую новостей зовут Синь Сяовэй, которую разработала компания "Sogou".

Отмечается, что бот работает в прямом эфире каждый день и сообщает телезрителям о последних событиях в стране.

Известно, что вскоре роботические журналисты заменят настоящих и будут также вести репортажи с мест событий.

Фото: The Next Web

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