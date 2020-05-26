В Китае создали робота-ведущего новостей [ Редактировать ]
Новостное агентство "Синьхуа" решило изменить концепцию новостных выпуском, введя в штат искусственный интеллект, который "работает" ведущим.
Об этом сообщает The Next Web.
По информации, виртуальную ведущую новостей зовут Синь Сяовэй, которую разработала компания "Sogou".
Отмечается, что бот работает в прямом эфире каждый день и сообщает телезрителям о последних событиях в стране.
Известно, что вскоре роботические журналисты заменят настоящих и будут также вести репортажи с мест событий.
Фото: The Next Web
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