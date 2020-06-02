У США зафіксували близько двох мільйонів хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані COVID-19. Одужали понад 2,5 мільйони. Померли 377 тисяч. Серед країн найбільше хворих у США - близько двох мільйонів, у Бразилії та Росії.
Водночас спадає епідемія в Європі. Зокрема, в Італії за останню добу найменше заражених із лютого, а в Іспанії - відучора не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.
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