Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані COVID-19

Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані COVID-19. Одужали понад 2,5 мільйони. Померли 377 тисяч. Серед країн найбільше хворих у США - близько двох мільйонів, у Бразилії та Росії.

Водночас спадає епідемія в Європі. Зокрема, в Італії за останню добу найменше заражених із лютого, а в Іспанії - відучора не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.