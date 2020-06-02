В понедельник, 1 июня, в Днепре бригада "скорой" госпитализировала в медучреждение мужчину, получившего термический ожог, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, передает ОСН "Мост".

"Только вчера в Днепре пьяный мужчина попал в трансформаторную будку, получил поражение вольтовой дугой и с диагнозом "Термический ожог 1-2 степени, площадью 10% грудной клетки, алкогольное опьянение" был госпитализирован в Городскую больницу №2 города Днепр", - говорится в сообщении.

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