В Германии мужчина притворялся врачом для того, чтобы бить женщин током. Об этом сообщает BBC.

Аферист находил себе жертвы, используя для этого онлайн-чат. Девушек псевдоврач убеждал в том, что он проводит исследования по болевой терапии.

Женщин привязывали к стулу и били током. Также "фейковый" врач просил жертв размещать на висках металлические предметы. Некоторым жертвам он платил деньги.

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Мужчин обманул 13 женщин, и был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в попытке убийства.

Сам преступник объяснил свои действия сексуальным фетишем. Его поместят в психиатрическую клинику.

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