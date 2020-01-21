Псевдоврач пытал женщин током [ Редактировать ]
В Германии мужчина притворялся врачом для того, чтобы бить женщин током. Об этом сообщает BBC.
Аферист находил себе жертвы, используя для этого онлайн-чат. Девушек псевдоврач убеждал в том, что он проводит исследования по болевой терапии.
Женщин привязывали к стулу и били током. Также "фейковый" врач просил жертв размещать на висках металлические предметы. Некоторым жертвам он платил деньги.
Мужчин обманул 13 женщин, и был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в попытке убийства.
Сам преступник объяснил свои действия сексуальным фетишем. Его поместят в психиатрическую клинику.
Ранее мы писали о том, как водитель маршрутки убил током женщину во время секса. Также читайте о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А в Киеве полиция предотвратила похищение помощницы народного депутата Украины. Кроме того, под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.
Также ранее сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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