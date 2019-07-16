Во вторник, 16 июля, в Киеве в одном из дворов жилых домов за трансформаторной будкой обнаружили новорожденного ребенка. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что ребенка экстренно госпитализировали в ближайший роддом. Выяснилось, что в то же время со двора соседнего дома госпитализировали женщину. У нее было серьезное кровотечение и признаки недавних родов. Во время диалога она отрицала, что была беременна и родила ребенка.

При этом пострадавшая рассказала, где проживает, куда отправилась полиция. По указанному адресу проживает семья женщины. Они рассказали полицейским, что женщина действительно была беременна. Ранним утром она сказала, что неважно себя чувствует и выйдет подышать свежим воздухом. На данный момент жизни ребенка и матери ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Днепре Peugeot врезался в "скорую" с младенцем.