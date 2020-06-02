Космический телескоп Hubble сфотографировал явление скопления миллионов звезд.

Об этом сообщает обсерватория телескопа Hubble.

По информации, звезды, массой в 1,6 миллионов раз больше Солнца, находятся в галактике "Млечный Путь".

Отмечается, что из-за огромного скопления объектов их подсчет считается практически невозможным.

Фото: Hubble

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