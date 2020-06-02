Красоты Вселенной: телескоп снял необычное явление [ Редактировать ]
Космический телескоп Hubble сфотографировал явление скопления миллионов звезд.
Об этом сообщает обсерватория телескопа Hubble.
По информации, звезды, массой в 1,6 миллионов раз больше Солнца, находятся в галактике "Млечный Путь".
Отмечается, что из-за огромного скопления объектов их подсчет считается практически невозможным.
Фото: Hubble
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