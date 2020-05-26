Создана космическим баристой: Hubble сфотографировал удивительную галактику [ Редактировать ]
Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица, которая похожа на кофейный напиток латте. Об этом сообщается на сайте телескопа.
"Галактика выглядит так, будто ее создал космический бариста, и напоминает чашку латте", - говорится в сообщении.
Галактику еще в 1790 году открыл британский астроном Уильям Гершель.
Сейчас ученые изучают ее с помощью телескопа Hubble. Он расположен в 570 км от поверхности Земли и позволяет получить четкие снимки удаленных космических объектов.
Ранее сообщалось, что телескоп Hubble зафиксировал уникальное космическое явление.
Также мы писали о том, что астрономы обнаружили древнейшую спиральную галактику.
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