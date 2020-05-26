Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица, которая похожа на кофейный напиток латте. Об этом сообщается на сайте телескопа.

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"Галактика выглядит так, будто ее создал космический бариста, и напоминает чашку латте", - говорится в сообщении.

Галактику еще в 1790 году открыл британский астроном Уильям Гершель.

Сейчас ученые изучают ее с помощью телескопа Hubble. Он расположен в 570 км от поверхности Земли и позволяет получить четкие снимки удаленных космических объектов.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble зафиксировал уникальное космическое явление.

Также мы писали о том, что астрономы обнаружили древнейшую спиральную галактику.