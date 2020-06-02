Национальный банк Украины 3 июня вводит в обращение 5 миллионов новых монет номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят существующие банкноты. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

С 3 июня монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно будет свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

Украинцам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала. И новыми монетами, и старыми банкнотами можно будет рассчитываться неограниченное количество времени. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут полностью заменены монетами.

НБУ сообщает, что по состоянию на 1 апреля в обороте находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривен.

В результате номинальный ряд гривны сократится до 12 номиналов: шесть монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Новая 10-гривневая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр - 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Как сообщалось ранее, НБУ выпустил сувенирную банкноту из серебра. Монета воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривен образца 2019 года.